İstanbul’da Gezi direnişi anmasına polis müdahalesi: Muhabirimiz darbedildi

İstanbul Fatih’te yapılmak istenen Gezi direnişi anmasına polis sert bir şekilde müdahale etti. 13 kişinin darbedilerek gözaltına alındığı müdahale sırasında, gazetemiz muhabiri polisler tarafından darbedildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:26
İstanbul’da Gezi direnişi anmasına polis müdahalesi: Muhabirimiz darbedildi
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Gezi Direnişi'nin 8. yıl dönümü sebebiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Fatih Kocamustafapaşa meydanında da Gezi Direnişi'nin yıldönümü dolayısıyla anma yapılmak istendi. 

Fatih Dayanışması’nın yapmak istediği anmaya polis müdahale etti. 13 kişi darbedilerek gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık kontrolü için götürüldü.

MUHABİRİMİZE DARP

Polis şiddetini görüntülemeye çalışan gazetemiz muhabiri Ökkeş Taşkın’ın çekim yapması engellenerek, darbedilerek çekim yaptığı telefonu polisler tarafından yere atıldı.


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