İstanbul’da Gezi direnişi anmasına polis müdahalesi: Muhabirimiz darbedildi
İstanbul Fatih’te yapılmak istenen Gezi direnişi anmasına polis sert bir şekilde müdahale etti. 13 kişinin darbedilerek gözaltına alındığı müdahale sırasında, gazetemiz muhabiri polisler tarafından darbedildi.
Gezi Direnişi'nin 8. yıl dönümü sebebiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Fatih Kocamustafapaşa meydanında da Gezi Direnişi'nin yıldönümü dolayısıyla anma yapılmak istendi.
Fatih Dayanışması’nın yapmak istediği anmaya polis müdahale etti. 13 kişi darbedilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık kontrolü için götürüldü.
MUHABİRİMİZE DARP
Polis şiddetini görüntülemeye çalışan gazetemiz muhabiri Ökkeş Taşkın’ın çekim yapması engellenerek, darbedilerek çekim yaptığı telefonu polisler tarafından yere atıldı.
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