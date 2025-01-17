Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... İçişleri Bakanı yardımcısının kardeşi Ahmet Aktaş serbest bırakıldı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:03

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:09

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş serbest bırakıldı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O İSİM SERBEST KALDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

"KARDEŞİM DE OLSA YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞSA GEREĞİNİN YAPILMASI LAZIM"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin gözaltına alındığı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz."