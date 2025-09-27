Beyaz Saray'daki zirveye dair kritik iddia: Erdoğan-Trump görüşmesinde 7 madde öne çıktı

Akademisyen Gönül Tol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Trump yönetimi içindeki kaynaklarıyla" yaptığı görüşmeyi anlattı.

Tol, X hesabından yaptığı paylaşımda kaynaklarının anlattıklarını 7 maddede aktardı.

"TRUMP, ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE ÇOK KIZDI"

Tol'un aktardığına göre Trump, Erdoğan'ın Fox News'de "Trump Gazze ve Ukrayna'daki savaşları bitiremedi" söylemine çok kızdı ve bunu Erdoğan'a söyledi.

Görüşmeden çıkan en somut sonuç Halkbank meselesi oldu. Tol'a göre Türkiye 100 milyon dolara yakın ceza ödeyecek ama kendisine isnat edilen suçları kabul etmeyecek.

Suriye konusunda taraflar arasında görüş birliği olduğunu yazan Tol, Türk tarafının basın toplantısı olmaması konusunda ısrar ettiğini ancak sürpriz bir şekilde Trump'ın basının sorularını almaya karar verdiğini söyledi.

Tol'un paylaşımı şöyle:

"Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını Trump yönetimi içindeki güvendiğim kaynaklarıma sordum. Bana söylenenleri paylaşıyorum:

1. Trump, Erdoğan'ın Fox News'de 'Trump Gazze ve Ukrayna'daki savaşları bitiremedi' söylemine çok kızmış ve kızgınlığını Erdoğan'a iletmiş. Bunun üzerine İletişim Başkanlığı alelacele düzeltme yayınladı ve Erdoğan'ın Trump'ın çabalarını takdir ettiğini ve sözlerinin 'çeviri sırasında anlam kaybına uğradığını' söyledi.

2. Görüşmeden çıkan en somut sonuç Halkbank meselesi. Türkiye 100 milyon dolara yakın ceza ödeyecek ama kendisine isnat edilen suçları kabul etmeyecek.

3. Trump Erdoğan'dan Rusya'dan aldığı petrolü almamasını istedi.

4. Türk tarafı F-35'leri almanın neredeyse imkansız olduğunu görüyor. Çünkü F-35 almak için NDAA'yi değiştirmek gerekiyor. Bu nedenle Erdoğan Trump'tan, CAATSA'yı kaldırmasını istiyor, böylece iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önü açılacak.

5. Görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye Akkuyu için gönderdiği fakat Amerikan bankalarında tutulan 2 milyar dolar da gündeme geldi. Türkiye bu paranın kendisine verilmesini istiyor.

6. Suriye konusunda taraflar arasında görüş birliği var

7. Türk tarafı basın toplantısı olmaması konusunda ısrar etmiş fakat sürpriz bir şekilde Trump basının sorularını almaya karar vermiş."