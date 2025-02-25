Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'den iddialara yanıt

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:59

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:59

"Beykoz Belediyesi’ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddialarını" geçen hafta yalanlayan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medyada kendisi ve belediye yönetimi hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Beykoz’a gerçek ve kalıcı hizmetler getirmek için çalıştıklarını, kamu kaynaklarını şeffaf ve adil bir şekilde kullanarak, halkın yararına projeleri hayata geçirdiklerini belirten Köseler, "Beykoz halkı, kimin ilçesi için çalıştığını, kimin de sadece algı yaratma çabasında olduğunu net bir şekilde görüyor. Bizim önceliğimiz her zaman Beykoz’un geleceği olacak" ifadelerini kullandı.

Beykoz halkının desteğiyle göreve geldiklerini vurgulayan Köseler, "yaratılan algı operasyonunun" çalışmalarını sekteye uğratamayacağını belirtti. Sosyal medyada yayılan gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan organize bir akıl olduğunu ifade eden Köseler, "Kamuoyunda gündeme gelen bazı haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Bizim tek amacımız Beykoz için en iyi hizmeti sunmak. Her adımımız şeffaf, her çalışmamız halkın bilgisi dahilinde. Üretilen asılsız söylemler yerine projelerimize ve yaptığımız işlere odaklanıyoruz. Beykoz’u hak ettiği noktaya taşımak için tüm ekibimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"BEYKOZ’UN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Beykoz Belediyesi’nin mali yapısına da değinerek geçmişten devralınan borç yüküne rağmen hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini kaydeden Köseler, şöyle devam etti:

"Belediyemizi ekonomik olarak daha güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişten devralınan mali yükleri yönetirken, aynı zamanda halkımıza verdiğimiz sözleri de yerine getirmeye devam ediyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanarak, Beykoz’a en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız. Bizim muhatabımız Beykoz’un güzel insanlarıdır. Beykoz halkından aldığımız destekle ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde önemli projeleri hayata geçirecek, ilçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz. Beykoz’un geleceğini birlikte inşa edeceğiz."