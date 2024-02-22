CHP Beykoz Belediye Başkanı adayı Alaatin Köseler kimdir? Alaatin Köseler kaç yaşında, nereli?

CHP’nin Beykoz Belediye Başkan Adayı olarak Alaattin Köseler’in ismi resmi olarak açıklandı. Peki, CHP Beykoz Belediye Başkanı adayı Alaatin Köseler kimdir? Alaatin Köseler kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:08
CHP Beykoz Belediye Başkanı adayı Alaatin Köseler kimdir? Alaatin Köseler kaç yaşında, nereli?
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31 Mart Yerel Seçimleri'ne az bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler oldu. Peki, CHP Beykoz Belediye Başkanı adayı Alaatin Köseler kimdir? Alaatin Köseler kaç yaşında, nereli?

ALAATİN KÖSELER KİMDİR?

1960 yılında Paşabahçe'de doğan Alaattin Köseler, eğitim hayatına Paşabahçe İlkokulu'nda başladı ve Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu'nu tamamladı. Ardından, 1978'de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nden başarıyla mezun olan Köseler, 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı.

Hayatı boyunca sporla ilgilenen Köseler, Beykoz Spor Kulübü'nün Basketbol şubesinde on iki sene boyunca Yıldız, Genç ve A Takım kategorilerinde basketbol oynadı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında proje müdürü ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonra kendi mimarlık ofisini kurarak önemli projelere imza attı, Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi büyük projelerde yer aldı.

1999 Yerel Seçimleri'nde Beykoz Belediye Başkanı olan Köseler, döneminin en büyük ve modern Hayvan Barınağı'nı faaliyete geçirdi. 2004 yılında depreme karşı başlattığı çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturulmasına öncülük etti. Bu projeler, 2 kez E-TR olmak üzere birçok ödül aldı. 

ALAATİN KÖSELER EVLİ Mİ?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.


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