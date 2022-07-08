Beykoz'da 3 bölge ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan 5791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
DİLOVASI'NDAKİ BAZI TAŞINMAZLAR ACELE KAMULAŞTIRILACAK
Öte yandan, 5786 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde rezerv yapı alanı olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NİN ADI DEĞİŞTİ
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adının "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak değiştirilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
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