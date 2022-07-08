Bodrum’da 440 bin metrekare özelleşecek, Kalamış için yine ihaleye çıkıldı

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Özelleştirmeler tam gaz devam ediyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, dünkü Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla yatırımcılara yaptığı duyuruya göre Muğla Bodrum Ortakent’te yer alan 14 adet parsel bütün halde satılacak. Bu parsellerin toplam büyüklüğü 439 bin 803 metrekare. Satılacak parsellerin bir bölümü yarımada üzerinde bulunuyor. Alan Ortakent merkezinden denize doğru uzanıp, yarımada ile son buluyor. Tamamı Maliye Hazinesi’ne ait. Geçici teminat bedeli 60 milyon lira. Son teklif verme tarihi ise 19 Eylül olarak açıklandı. Duyuruda, taşınmazların tapu kaydının “beyanlar/şerhler” hanesinde, “Askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 2565 sayılı Yasanın 28. maddesi gereğince belirtilen alan içerisinde kalmaktadır” hükmü yer aldığı belirtildi.

ÖNCE ONAY SONRA İPTAL

Ayrıca Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın da 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirmesi için yeniden ilana çıktı Geçici teminat 75 milyon TL. Son teklif 27 Eylül’de verilebilecek. İhale “pazarlık usulü” ile yapılacak, açık artırmayla sonuçlandırılacak. İhaleye yabancılar da katılabilecek.

Geçen yıl bu ihaleyi Koç Holding’e bağlı Tek-Art şirketi 2.5 milyar liraya kazanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ihale sonucuna onay da verilmişti. Ancak Ocak 2022’de yine Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.