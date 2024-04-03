Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

Yayınlanma: 03.04.2024 - 19:08

Güncelleme: 03.04.2024 - 19:24

İstanbul Beykoz’da kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87’sini alarak belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Beykoz’da kazanan AKP adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 aldı.

AKP, ilçe seçim kuruluna ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, dün akşam saatlerinde AKP’nin seçim sonuçlarına itirazlarını reddetti.

İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazların reddedilmesi üzerine AKP’liler bir üst merci olan İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

İtirazlar il seçim kurullarınca, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.