İlçe Seçim Kurulu reddetti: AKP Beykoz’da bu sefer de İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu

Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:23

Güncelleme: 03.04.2024 - 17:25

İstanbul Beykoz’da resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87’sini alarak belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Beykoz’da kazanan AKP adayı Murat Aydın da yüzde 44,91 aldı.

AKP ilçe seçim kuruluna ilçede kullanılan tüm oylarla geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, dün akşam saatlerinde AKP’nin seçim sonuçlarına itirazları reddetti.

İL SEÇİM KURULU’NA BAŞVURDU

İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazların reddedilmesi üzerine AKP’liler bir üst merci olan İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

AKP'nin Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan söz konusu kararı sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“AK Parti olarak, milli iradeni şeffaf bir şekilde sandıklara yansıması için itirazlarımızı sürdürüyoruz. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazlarımızı İl Seçim Kurulu'na taşıdık. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; milletimiz tarafından verilen her oyun takipçisi olmaya devam ediyoruz.”