Beylikdüzü Belediye Başkanvekili belli oldu
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması sonrası Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkanvekili seçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.
Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bugün vekil seçimi yapıldı.
Çalık’ın yerine CHP’li Önder Serkan Çebi başkanvekili seçildi.
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