Beyoğlu’nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

Almanya Başkonsolosluğu binasına Kiev yönetimine destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

İHA
12 Nisan 2022 Salı, 10:42
Beyoğlu’nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı
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Beyoğlu Taksim’de bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı çerçevesinde Kiev yönetimine destek olarak Ukrayna bayrağı asıldı.

Konsolosluk çalışanları binada bulunan balkon cephesine çıkarak Ukrayna bayrağını astı.


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