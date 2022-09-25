Bilal Erdoğan: İftira ve dedikodu toplumu bozuyor diye düşünüyorum

25 Eylül 2022 Pazar, 13:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İznik'te düzenlenecek Göçebe Oyunları öncesi açıklamalarda bulundu.

'HAYATIMI ANLAMLI KILMAK İSTİYORUM'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuşan Erdoğan, "Hayatımı anlamlı kılmak istiyorum. Elbette ki benim işlerim, akademik çalışmalarım oldu. Belirli bir düzeyde eğitim almış olarak, bunu toplumun faydasına nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Bunların hepsi bir kimlik ve kültür ihyası alanındaki işlerdir. Buna kültürel yeniden doğuş diyebiliriz. Değerlerimizin yeniden kuşanılması diyebiliriz. Bu toprakları bize vatan yapan değerlerin yeniden anlatılması ve benimsenmesi diyebiliriz. Eğitim alanındaki, geleneksel spor alanındaki çalışmalar olsun, Türk müziğiyle ilgili çalışmalar olsun. 'Hayatını neye yönelik tükettin?' diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum" diye konuştu.

'KARALAMA KAMPANYALARI TOPLUMDA KARŞILIK BULUYOR'

Erdoğan, "Toplumun bütün kesimleri bunlara kulak asmıyor. Göz önünde olan insanlarla ilgili de bu tür karalama kampanyalarının toplumda karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunlara kulak verilmemesi gerekir. Zanla hareket etmenin, insanları iftira atmanın ve bu tür dedikoduların toplumu bozan şeyler olduğunu düşünmüşümdür. Ben de kendi yaşadıklarımdan dersler çıkararak bunların yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

'GÜNDEMİMİ KENDİM BELİRLEMEYE GAYRET GÖSTERİYORUM'

Sosyal medyayı takip etmediğini belirten Erdoğan, "Kendi sosyal medya hesaplarımı çok uzun zamandır kullanmıyorum. Ancak birisi bana 'şunu gördün mü?' diye gönderdiği zaman fark edebiliyorum. Ama gerçekten mümkün olduğunca zamanımı ve gündemimi kendim belirlemeye ve yönetmeye gayret gösteriyorum. Başkalarına da aynısını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.