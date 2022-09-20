Bilal Erdoğan: 'İmam hatipler inanmayanlar için bile bir değer'

20 Eylül 2022 Salı, 16:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları" başlıklı programda konuştu.

İmam hatip okullarında din eğitiminin yanında diğer okullarda ne eğitim varsa onun yerine getirildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim talihsizliğimiz, maalesef bunların doğru bilinmemesinden kaynaklı saldırılar, bir taraftan da art niyetli taarruzlar. Yani hala 'biz inancımıza dayalı bir kimliği muhafaza etmemeliyiz' diyen bir kimlik de var elbette. 'Biz dinden ne kadar uzaklaşırsak o kadar gelişiriz' diyenler de var. Bence bunun düşünce tarihi açısından pek bir önemi kalmadı ama bunu da düşünenler var elbette. Ama bu toplumda, bu ülkede çocuklarının dinini öğrenerek büyümesini isteyen aileler olduğu müddetçe bizim bu modeli korumamız çok önemli. Yakın tarihte yaşadığımız bir FETÖ hadisesi var. FETÖ hadisesini, tüm yaşadıklarımızı yorumlayarak değerlendirdiğimizde bugün aslında bu tür din istismarcılığı üzerinden oluşabilecek krizlerin en doğru çözümünün de imam hatipler olacağını görüyoruz. Doğru bilginin doğru kaynaklardan öğrenilmesi, dinimizin doğru öğrenilmesi ve uygulanması genç yaşlardan itibaren imam hatipler sayesinde mümkün olmaktadır. 'Din istismarcılığı' denilen alana imam hatip okulları alan bırakmamaktadır. Böyle değerlendirdiğimiz zaman da imam hatiplerin Türkiye için çok gerekli olduklarını düşünüyorum."

"İNANMAYANLAR İÇİN BİLE DEĞER"

"İmam hatip modelini diğer İslam ülkelerine anlatmak ve ihraç etmek yerine içeride imam hatiplilere haksızlık yapıldığını" öne süren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmam hatiplerdeki güzel gelişmeleri ihmal ediyoruz. İmam hatiplerin ülkemiz için ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmiyoruz. İmam hatipler, ülkemizde inanmayan insanlar için bile bir değerdir, bir anlam ifade eder, çünkü hakikaten yanlış din anlayışlarının insanları radikal inançlardan uzaklaştırmak için bizim imam hatiplere ihtiyacımız var. Her kesimden insanın değer vermesi, benimsemesi gereken Türkiye’ye özgü eğitim kurumlarıdır. İmam hatiplerin bir avantajı da onlarla mezun olduktan sonra da ilgilenen sivil toplum kuruluşları var. 'Her köşeye imam hatip açtınız siz yobazsınız gericisiniz' diyenlere ben diyorum ki ne olursunuz gidin şu imam hatiplerde ne projeler yapılıyor buna bir bakın da imam hatip gerçeğini kavramanıza fırsat verin. Bazı muhafazakar çevrelerin de imam hatiplere tepki gösterdiklerini görüyoruz. Bu da imam hatiplerin din istismarına alan bırakmamasından kaynaklandığını biliyoruz. İnşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur."