Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA'dan 29 Ekim'de 'Kadir Mısıroğlu' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın'da Kadir Mısıroğlu'nun konuşmasını paylaştı.

Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA'dan 29 Ekim'de 'Kadir Mısıroğlu' mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:05

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümü ülkenin 81 ilinde kutlanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı ise böyle bir günde başka bir tercihte bulundu.

Vakfın İstanbul temsilciliğinin sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Kadir Mısıroğlu'nun bir konuşmasının yer aldığı video paylaşıldı.

Mısıroğlu, ilgili konuşmasında "Güzel insanlarla, sadık insanlarla beraber ol. Çünkü el sıkıştığını adamdan bile bir tesir alırsın" ifadelerini kullanıyor. 

Cumhuriyete, laikliğe ve Atatürk'e açık düşmanlığıyla bilinen Mısıroğlu, düzenlediği bir sohbet konuşmasında, "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı" ifadelerini kullanmaktan çekinmemişti. 

Saray tarihçisi Kadir Mısıroğlu, uzun süre rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında ölmüştü.

İşte TÜGVA'nın Mısıroğlu paylaşımı: 

 

 


Etiketler: #Bilal Erdoğan #TÜGVA #Kadir Mısıroğlu

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