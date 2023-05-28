Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bilecik'te ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:59

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:59

Bilecik'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BİLECİK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bilecik'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BİLECİK'TE NE KADAR OY ALDI?

Bilecik'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.47 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BİLECİK'TE NE KADAR OY ALDI?

Bilecik'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.53 oy aldı.

14 MAYIS BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİLECİK'TE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'te yüzde 49.89 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLECİK'TE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bilecik'te yüzde 41.29 oy aldı.

SİNAN OĞAN BİLECİK'TE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Bilecik'te yüzde 8.08 oy aldı.