Bilgi Üniversitesi'nde 'Espresslolab' boykotu: Öğrenciler okuldaki şubeyi mühürledi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik Türkiye geneline yayılan protestolar, üniversitelerde de "boykot çağrısı" olarak karşılık bulmaya devam ediyor. Bugün, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de boykot vardı. Öğrenciler, işletmesi AKP'ye yakın iş insanına ait olan Espresslolab'i de boykot ederek mühürledi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sonrasında Ankara, istanbul ve İzmir'deki üniversite öğrencileri dersleri ve sınavları boykot çağrısı yaptı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından ülke genelinde birçok üniversitede boykot kararı alındı.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN BOYKOT
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de bugün boykot vardı.
Öğrenciler, okul içinde bir araya gelerek İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.
Ellerinde dövizlerle yürüyen öğrenciler, "Hükümet istifa", "Tayyip istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.
OKULDAKİ ŞUBEYİ MÜHÜRLEDİLER
Öğrenciler, işletmesi AKP'ye yakın iş insanına ait olan Espresslolab'i de boykot ederek mühürledi.
O anlar kameraya da yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- Emekli maaşları zamlı şekilde yatırılacak!
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!