Bilgi Üniversitesi'nde 'Espresslolab' boykotu: Öğrenciler okuldaki şubeyi mühürledi!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:29

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:30

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sonrasında Ankara, istanbul ve İzmir'deki üniversite öğrencileri dersleri ve sınavları boykot çağrısı yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından ülke genelinde birçok üniversitede boykot kararı alındı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN BOYKOT

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de bugün boykot vardı.

Öğrenciler, okul içinde bir araya gelerek İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.

Ellerinde dövizlerle yürüyen öğrenciler, "Hükümet istifa", "Tayyip istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.

OKULDAKİ ŞUBEYİ MÜHÜRLEDİLER

Öğrenciler, işletmesi AKP'ye yakın iş insanına ait olan Espresslolab'i de boykot ederek mühürledi.

O anlar kameraya da yansıdı.