Ankara Üniversitesi'nde boykot uygulayan öğrencilere saldırı girişimi: Soda şişesi fırlattılar
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde bulunan Mülkiyeli öğrenciler, boykot kararı aldı. Eylem yapan öğrencilere saldırma girişimde bulunan bir grup ülkücü, öğrencilere soda şişesi fırlattı.
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde bulunan Mülkiyeli öğrenciler, boykot kararı aldı. Eylem yapan öğrencilere saldırma girişimde bulunan bir grup ülkücü, öğrencilere soda şişesi fırlattı.
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde bulunan Mülkiyeli öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot kararı aldı.
Öğrenciler "Faşizme karşı omuz omuza, Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Öğrenciler slogan attığı sırada bir grup ülkücü, öğrencilere saldırma girişiminde bulundu.
Saldırganları güvenlik güçleri zorlukla durdurabilirken, eylemci gruba soda şişesi atıldığı görüldü.
Etiketler: #Ankara Üniversitesi #Ülkücü #Ülkücüler
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