Bilim Kurulu üyelerine konuşan Ekrem İmamoğlu: Umarım bu çalışma metodumuz örnek olur

24 Mayıs 2022 Salı, 21:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 pandemisi sürecinde kurum içinde oluşturdukları Bilim Kurulu üyeleriyle, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit’in eşlik ettiği İmamoğlu, kurul üyelerini plaketle onurlandırdı. Pandeminin başından bu yana bilimin ışığında hareket etmeye özen gösterdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Başka türlü biz, bazen siyasi düşüncelerin, bazen toplumdan gelen kaygı dolu dalgaların ya da anlık taleplerin esiri olabilirdik. Bu anlamda olgun bir biçimde sürecin yürütülmesi adına, hemen böyle bir bilim kurulu oluşturmasına karar verdik. Burada özellikle meslek odalarının içinde olduğu ve yine bizim bazı alanlarda katkı sunmasına dönük irtibatta olduğumuz ve de kurum içerisindeki bileşenleriyle bence değerli bir kurul oluştu. Ve bu kurula; gönülden, içtenlikle bir İstanbul hemşehrisi olarak ve bir bilim insanı olarak sürekli katkı sunuldu” dedi.

“BU MASANIN BİZİ ASLA YANILTMAYACAĞINI BİLİYORDUK”

Kamuoyunu, kuruldan gelen raporlarla bilgilendirdiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Ve o yönde de kararlar aldık. Bu masanın asla bizi yanıltmayacağını ve bize doğru yolu göstereceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Vatandaş nezdinde bence itibar kazanan, itimat duydukları bir ortamı var etmiş olduk, oluşturmuş olduk. Bu aslında toplumun mutlaka ortaya koyması gereken bir irade biçimi. Ne yazık ki şu anda arayış içinde olduğumuz bir irade biçimi. Hiçbir yöneticinin, hiçbir idarecinin her hususu bilmek gibi bir ne şansı olabilir ne de bunun mümkün olmadığı ortada” diye konuştu. Sadece sağlık alanında değil, bir kentin ihtiyaç duyduğu her hususta farklı kurulların ve platformların varlığının şehre anlamlı bir kılavuz olacağının altını çizen İmamoğlu, “Zaten siyasi irade, bu ortaya konan tespitleri iyi koordine eder, iyi bir şekilde vatandaşa erişmesini sağlarsa, orada bence dünyanın en güzel sistemi var olur ve bundan herkes mutlu olur. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Gündelik, bizi yoran bazı gündemler, bizi bazen bu işten alıkoysa da mümkün olduğu kadar kendi işimize odaklı ve bu tür masaların bize sunduğu değerli imkanlarla görev süremizi yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Pandemide bizi bir araya getiren ve gönülden, gönüllü bireyler olarak bize sunduğunuz bu katkının elbette ki devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“16 MİLYON İSTANBULLU ADINA, SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Hem virüs tehdidi hiçbir zaman bitmeyecek hem de kentlerin diğer hususlarıyla ilgili de mutlak çözüm de sizlere ihtiyacımız olacak” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: