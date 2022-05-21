Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müze Gazhane’de düzenlenen “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali”ni ziyaret etti. Eski mizah dergisi Çarşaf'da; dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın karikatürlerinin yer aldığı sayıları gören İmamoğlu'nun “İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi?" dedi.

ANKA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali''ni ziyaret etti. Stantları gezen İmamoğlu katılımcılarla sohbet etti.

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