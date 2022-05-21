Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali''ni ziyaret etti. Stantları gezen İmamoğlu katılımcılarla sohbet etti.

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