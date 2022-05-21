Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müze Gazhane’de düzenlenen “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali”ni ziyaret etti. Eski mizah dergisi Çarşaf'da; dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın karikatürlerinin yer aldığı sayıları gören İmamoğlu'nun “İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi?" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali''ni ziyaret etti. Stantları gezen İmamoğlu katılımcılarla sohbet etti.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama