Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun el sıkışmadığı iddiasına fotoğraflı yanıt

22 Mayıs 2022 Pazar, 20:28

28 Ekim 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden İstanbul’daki CHP mitingi öncesi Florya'daki buluşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın elini sıkmadığı görüntüleri içeren bir video paylaşıp aralarının bozuk olduğunu iddia etmişti.

Gökçek, "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur" ifadelerine yer vermişti.

HADİ BAKALIM DURUMU BANA BİR İZAH EDİN…



EKREM HERKESLE TOKALAŞIYOR, MANSUR AYAĞA KALKMIYOR, KOLLARI BAĞLI VE EKREM TOKALAŞMIYOR…



MANSURUN YÜZÜ RESMEN TURŞU SATIYOR…



BEN BUNLAR BİRBİRİNİN DİBİNİ OYUYOR DEDİĞİMDE, MELİH UYDURUYOR DİYORLARDI…



GÖKÇEK DİYORSA DOĞRUDUR?? pic.twitter.com/sGtFwdI0sb — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 21, 2022

Video, kısa sürede iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak dolaşıma sokulmuş ve sosyal medya üzerinden de konuşulmuştu.

'EL SIKIŞMADI' İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT



Bunun üzerinde belediyeye dair haber paylaşan İBB Haber, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp “Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti” ifadelerine yer verdi.

Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti. pic.twitter.com/qdSIuO72E9 — İBB Haber (@ibbhabercomtr) May 22, 2022

Yavaş ve İmamoğlu