Bilimi yok sayıyorlar

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından iktidar, uzmanların tüm uyarılarına karşın inşaat çalışmalarına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) verimli tarım arazilerinde ve meralarda başlattığı konut çalışmaları da tepkilere neden oldu. Adıyaman Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TOKİ’nin verimli tarım arazilerinde konut çalışmalarına başladığı görüldü. Paylaşımın ardından birçok uzman ve yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

"ALINAN KARAR YANLIŞ"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez alınan kararın yanlış olduğunu söyledi. Suiçmez, “Belediye tarım arazisi olmadığını söylüyor. Ancak orası doğrudan tarım alanı. Tarım alanlarına yapılan binaların yıkıldığını gördük. Israrla tarım arazilerine yapı yapıyorlar. Bunların içerisinde meralar da var ki mera da bir tarım arazisidir” dedi.

ODALARA DANIŞILMALI

Yapılan değişiklikle tek yetkili bakanlığın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğunu hatırlatan Suiçmez, “Bu şekilde yapılan yeni yerleşim yerleri, farklı boyutlarda sorunlar yaşamamıza neden olacak. ‘Ben yaptım, oldu’ mantığında ilerlenmemeli. Orada yaşayan insanların görüşleri alınmadan, uzmanlara ve odalara danışılmadan yapılan kentleşme mantığı yanlıştır” diye konuştu.

ZİRAAT ALANINA YAPI!

Ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEKAMER) de toplu konut alanı olarak belirlendi. Bu alanın da tarım arazisi olduğunu belirten Suiçmez, “Burası Ziraat Fakültesi’nin araştırma merkezi. Bademin en önemli merkezlerinden biri. Burası da bir tarım arazisi olmasına karşın yapılaşmaya açıldı. Bu yanlıştan dönülmeli” ifadelerini kullandı

