Bilirkişi raporu açıklandı: Ekrem İmamoğlu'na 'şeker' değil 'kaldırım taşı' atıldı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'da katıldığı seçim mitinginde uğradığı taşlı saldırıyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda sanıkların söylediklerinin aksine taş atıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:38
Bilirkişi raporu açıklandı: Ekrem İmamoğlu'na 'şeker' değil 'kaldırım taşı' atıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi sürecindeki Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Adli emanette kayıtlı olaya ilişkin kamera görüntüleri inceleyen uzman bilirkişi, görüntülerle ilgili ayrıntılı çözümünü yaparak Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu. Rapor, toplam 4 adet CD, olay tarihine ait toplam 16 adet video kaydı ve 7 adet fotoğraf kaydı incelenmesinden oluşuyor.

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın haberine göre; 28 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar, savunmalarında taş değil 'çiçek, kozalak, erik, akide şekeri' attığını iddia etmişti. Ancak bilirkişi raporunda böyle bir bulguya rastlanmadı. Raporda, kaldırım taşlarının söküldüğü, küfürler edildiği belirtildi.

48 sayfalık raporda, görüntülerde bulunan şahısların, 'Allahu Ekber' diye bağırdıkları tespit edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yaptığı açıklama da raporda yer aldı.

7 DAKİKA BOYUNCA...

'İlk olarak azınlık grup tarafından taş vb. cisimlerin atılması' isimli yaklaşık 3 dakikalık video kaydı incelenmesinde şu ifadeler yer aldı:

“Öncelikle havuzda bulunan grubun taş atması ve sonrasında taş atılan grubun da atılan taşları alarak geri fırlattıkları tespit edilmiştir. Görüntü kaydının kaydedildiği yaklaşık 7 dakikalık süre boyunca taş atıldığı tespit edilmiştir. Toma aracının miting aracının yanına gelerek atılan taşları engellemeye çalıştığı atılan taşların insanlara isabet ettiği, miting aracına ve toma aracına isabet ettiği tespit edilmiştir. Video kaydına ilişkin tüm detaylar görüntülenmiş, atılan kaldırım taşı/taş vb. cisimler işaretlenerek gösterilmiştir.”

Bir şahsın attığı taşın, miting aracı üzerine gelerek tutulan şemsiyeye çarparak yere düştüğü belirlendi.

Raporda, 'Muhtemel konuşma başlamadan önce atılan taşlar' isimli 41 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde, bazı şahısların, alana kaldırım taşı attığı görüldü. 

KÜFÜRLER EDİLDİ, KALDIRIM TAŞLARI SÖKÜLDÜ

Görüntülerde bir kısım şahısların yuhalama şeklinde bağırdıkları, ıslık çaldıkları ve küfrettikleri tespit edildi. 'Saldırı 2' isimli 1 dakika 37 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde ise bazı şahısların yerden kaldırım taşlarını sökerek karşı yöne doğru fırlattıkları yer aldı. 

Görüntülerde bulunan gruptaki bazı şahısların, yuhalama şeklinde bağırdıkları, ıslık çaldıkları, aracın hareket etmesi üzerine,  aracın gittiği yöne doğru koştukları tespit edildi. 

Bu sırada Ekrem İmamoğlu'nun konuşma detayına da yer verildi. Otobüsün ayrılış anına doğru taş atmaların arttığı tespit edildi. Raporda, otobüs arkasından giden otomobillere saldıranlara ait görüntüler de yer aldı.

Bilirkişi, "Mahkemenizce eksikliklerin tespit edilmesi halinde ek rapor düzenlenebilecektir" ifadesini kullandı.


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