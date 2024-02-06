Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Ekrem İmamoğlu’ndan kınama

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:57

İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasına göre, söz konusu saldırıda 3’ü polis 6 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Çağlayan Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını kınıyorum. Adliyemize, emniyet güçlerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz.”