Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Ekrem İmamoğlu’ndan kınama

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kınama mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:57
Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Ekrem İmamoğlu’ndan kınama
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İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasına göre, söz konusu saldırıda 3’ü polis 6 kişi yaralandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı. 

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde: 

“Çağlayan Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını kınıyorum. Adliyemize, emniyet güçlerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz.”


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