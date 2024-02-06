Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Ekrem İmamoğlu’ndan kınama
İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kınama mesajı paylaştı.
İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasına göre, söz konusu saldırıda 3’ü polis 6 kişi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı.
İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
“Çağlayan Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını kınıyorum. Adliyemize, emniyet güçlerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz.”
Çağlayan Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını kınıyorum. Adliyemize, emniyet güçlerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 6, 2024
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