'Bilirkişi' soruşturmasında Barış Terkoğlu ayrıntısı

Halk TV'deki yayın nedeniyle açılan "bilirkişi" davasında bilirkişi S. B. ve Barış Pehlivan arasındaki telefon konuşma kaydının çözümlemesinde Pehlivan'dan bazı yerlerde Barış Terkoğlu olarak bahsedildiği görüldü.

'Bilirkişi' soruşturmasında Barış Terkoğlu ayrıntısı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:26

Halk TV'deki yayın nedeniyle gazeteciler Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker, ve Kürşat Oğuz hakkında "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamaları yönetilen davada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dosyaya eklenen belgeler arasında, Savcı S. B. ve Barış Pehlivan arasındaki telefon konuşma kaydının çözümlemesinde Barış Pehlivan'dan bazı yerlerde Barış Terkoğlu olarak bahsedildiği görüldü.

Sosyal medyaya da yansıyan paylaşımlar sonrası bu durumu "Davanın ciddiyetsiz yürütülmesinin göstergesi" olarak gören yurttaşlar yapılan hataya tepki gösterdi.

 


Etiketler: #Barış terkoğlu #Barış Pehlivan

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