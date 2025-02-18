Son Dakika... Gazetecilere 'bilirkişi' soruşturmasında yeni gelişme: Duruşma tarihi belli oldu!
Son dakika gelişmesi... Gazetecilere 'bilirkişi' soruşturmasında iddianame kabul edildi. İlk duruşma 4 Mart'ta yapılacak.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Buna göre ilk duruşma 4 Mart saat 09.30'da yapılacak.
Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 9 yıla kadar hapis istendi. Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 14 yıl hapsi istendi.
İDDİANAMEDEN
Bilirkişi soruşturması kapsamında gazetecilere yönelik hazırlanan iddianamede, Halk TV çalışanlarından Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a, "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme ve bu kayıtları basın ve yayın yoluyla kamuoyuna sunma" suçlamaları yöneltildi.
İddianamede, bu eylemlerin yargı sürecine müdahale ettiği öne sürüldü ve ilgili çalışanlara 6 ila 14 yıl arasında hapis cezası verilmesi talep ediliyor.
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