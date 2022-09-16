Binali Yıldırım anaokulu açılışında konuştu: 'İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak'

16 Eylül 2022 Cuma, 14:27

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da merkez Selçuklu ilçesindeki Hatice-Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay ile 81 ile 81 anaokulu projesinin başlatıldığını söyleyen Yıldırım, projenin iyilik hareketi olduğunu belirterek, "Burada tamamen bağışçıların, hayırseverlerin katkıları var. Devletin, Türk Kızılay'ın ve yerel yönetimlerin koordinasyonu var. Esasında 81 ile 81 okul projesi tek başına ihtiyacımızı karşılayacak değil. Bunu biliyoruz ama yapmak istediğimiz şey, farkındalığı arttırmak. Hem Türk Kızılay'ın yurt içinde, yurt dışında milyonlara nasıl ulaşıyorsa, insana nasıl dokunuyorsa geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza da aynı ihtimamı gösterdiği ortada. İşte bu anlayışla, bugün 56'ncısının açılışını Konya'da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Projenin 81 ilde tamamlanacağı bilgisini veren Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarının sayısını arttırma politikasına bir nebze olsun katkı sağlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduklarının vurguladı.

"YOLLARI BÖLDÜK, HAYATLARI BİRLEŞTİRDİK"

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle her tarafı birbirine yaklaştırdık. 'Yol ve su medeniyettir.' dedik. Bu aşkla çalıştık. Büyük projeler gerçekleştirdik. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü... Eğiste Viyadüğü yakında bitiyor. Say say bitmez. Bunlar tabii ülkemizin gurur projeleridir ama inanın ki beni şu anaokulu açılışı o projelerin açılışından daha fazla heyecanlandırıyor. Çünkü burada geleceğe ve insana yatırım var. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesle ilelebet devam edecek bir yatırım."

"İKİNCİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAK"

Yıldırım, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşı ve geleceği için değil ihtiyaç sahibi ülkelerin de yardımına koştuğunu anlatarak şunları kaydetti:

"İkinci yüzyıla başlıyoruz. 2023, ikinci yüzyılımız ve bu yıldan itibaren ikinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu buradan bilmenizi istiyorum. Bunun bütün işaretlerini görüyoruz. İkinci yüzyılda, Türklerin yüzyılında da 2023'te de Cumhurbaşkanı seçimi var. İkinci yüzyılda liderimizi, Cumhurbaşkanımızı Konya, her zaman olduğu gibi ve rekor oyla seçmeye hazır mı? Evet, bu cevap güzel. Konya'nın yüzde 75'e varan destekleri var. İnşallah daha fazlasını 2023'te göreceğiz."