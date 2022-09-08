Binali Yıldırım: Gelsinler herkese yer var, kışı Türkiye'de geçirelim

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:30

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı AKP Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde, partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Törende konuşan Yıldırım, Antalya'nın denizi, doğası, bereketli topraklarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bu sene turizm sektörünün ciddi anlamda canlandığını, 2019 öncesine doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, "Gelen misafir başına katma değer de yüzde 50 artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. 1000 dolara yaklaşmış misafir başına gelir" diye konuştu.

"ENFLASYON ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Yıldırım, sokakta ekonominin konuşulduğunu ve bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinde klimanın ayarının 25 dereceye çıkartılması için uyarıların yapıldığını belirten Yıldırım, "Kapı açıksa ceza yazıyorlar. 'Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek' diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur" ifadelerini kullandı.

"ELDEKİ İMKANLAR FAZLASIYLA SEFERBER EDİLİYOR"

Yıldırım, 2023'te seçimlerin yapılacağını belirterek, "Sayılı gün çabuk geçer. O halde bize düşen her saniyeyi, her dakikayı, her günü ve her geceyi son günmüş gibi kabul edip, çalışmalarımızı buna göre sürdürmek" dedi.

Enflasyonun yüksek olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biliyoruz bunun farkındayız. Fiyatlar artıyor, artınca maliyetler satış artıyor. Enerji faturası iki katına çıkmış. Bu bizim elimizde değil, küresel bir mesele. Son 40 yıldır enflasyon nedir bilmeyen ülkeler bugün enflasyonu liste başına koydular. Yakın tarihimizden biliyoruz. Belli ki bunun inmesi biraz zaman alacak. Bekleyecek halimiz mi var? Bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın ekonomik durumunu düzeltecek tedbirleri, yani sosyal refah ve sosyal destekleri artırmaya devam ediyoruz. Asgari ücretlerin durumunun iyileştirilmesi. Daha yeni yeni destek paketleri de önümüzdeki haftalarda, günlerde inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Mücadele uzun zaman gerektiriyor ama koruma hemen. Enflasyona karşı özellikle sabit gelirlileri korumak için bekleyecek zamanımız yok. Baştan bu yana da zaten bu yapılıyor. Eldeki imkanlar, fazlasıyla seferber ediliyor, seferber edilmeye devam edilecek"