CHP’li Bakırlıoğlu'ndan Binali Yıldırım'a tepki: Vatandaş nasıl ısınacak?

09 Eylül 2022 Cuma, 13:17

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sorunu yaşayan Avrupalıları, “Buraya gelsinler. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye’de geçirelim” diyerek etti.

“YILDIRIM’IN GÖNLÜNDE KENDİ VATANDAŞLARINA YER YOK”

Yıldırım’ın sözlerine tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Sayın Yıldırım, Avrupalıları düşündüğü kadar kendi ülkesindeki vatandaşları düşünseydi ülke bu halde olmazdı. Binali Yıldırım Avrupa’lılar için gönlü geniş fakat o gönülde emekliye, dar gelirliye, yoksullara yer yok” diyerek eleştirdi.

“ERZİNCAN’DA “TAYYİP” MARKA İTHAL KÖMÜRÜN TONU 7.250 LİRA”

“Sürekli Avrupa’daki enerji krizinden doğal gaz, elektrik, kömür pahalılığından bahsediyorlar fakat bu ülkedeki kömür fiyatının beş kat arttığından hiç bahsetmiyorlar” diyerek sözlerine devam eden Bakırlıoğlu, “Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’da ‘Tayyip’ marka ithal kömürün tonu 7.250 lira olmuş. Doğu Anadolu’da birçok ilde kömürün tonu 8 bin liraya dayanmış. Doğal gaz olmayan yerlerde bir ev için dört ton kömür yakılıyor. Bir yılda doğal gaza yüzde 154, elektrik yüzde 100 zam geldi. Benzin fiyatı yüzde 140, mazot fiyatı yüzde 234 arttı.

KÖMÜRÜN FİYATI 5 KAT ARTTI

Geçen yıl Ekim ayında Soma kömürünin Manisa’nın ilçelerinde bin liradan satıldığını hatırlatan CHP’li vekil, “Soma kömürü, Manisa’da 5 bin liradan satılıyor. Üç ton kömür yakan bir aile üç asgari ücreti ısınma için harcamak zorunda kalacak” ifadelerine yer verdi.

“SARAY HALKIN GERÇEKLERİNDEN UZAK”

Yıldırım’ın sözlerine tepki göstermeye devam eden Bakırlıoğlu, “Türk Parasının Avro karşısında erimesiyle paralarının değeri artan Avrupalılar Türkiye’ye keyif çatmak için davet ediliyorlar ama bizim vatandaşın kışı nasıl geçireceğini düşünmüyorlar. Bu açıklamalar saray ve çevresinin ülkenin, halkın gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. AKP’liler vatandaşı düşünmüyorlar fakat vatandaş kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor” diyerek sözlerini noktaladı.