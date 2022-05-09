Binali Yıldırım 'Toy Beyi' seçildi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:39

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberindeki AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve milletvekilleriyle birlikte Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'ne katıldı.

Şenlikte kurulan çadırları gezip Yörük Türkmenlerle sohbet eden Yıldırım, Yörük Türkmenlerin yöresel kıyafetlerini giyerek ‘Toy Beyi' seçildi.

Şenlikte konuşan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yörük Türkmenlerin örf ve adetlerini yüzyıllardır yaşattığını belirterek, “Bizi geleceğe taşıyacak olan; örf ve adetlerimizi yaşatmaktır. Eğer böyle olmasaydı, Hazar Denizi ile Aral Gölü etrafında, Orta Asya bozkırlarında yaşayan Oğuzların izleri Anadolu'nun her köşesinde yankılanmaz, balkanlara kadar gidemezdi. Yörük kardeşlerim ecdadımızın değerlerini bu topraklarda yaşatıyor. Kökleri yüzlerce yıllara uzanan törelerimizi canlı tutuyorlar. Bizler de ecdadımızın emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız” diye konuştu.

"YOLLARI BÖLDÜK, GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRDİK"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dünyada esaret altına girmeyen, kimseyi de esareti altına almayan tek ulus vardır; o da Türk milletidir. Bunun için bu topraklarda hesap yapanların bir kere değil, bin kere düşünmesi lazım. Bunlar Gezi olaylarında da milleti birbirine düşürmeye çalıştırlar. Millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında gür sesiyle hak ettikleri cevabı kendilerine verdi. Ben o zaman Ulaştırma Bakanıydım. Bunlar, ülkeye yol, köprü, havalimanı, baraj yapılmasın diyordu. Elhamdülillah yolları da köprüleri de havalimanlarını da tünelleri de yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik."

"YÖRÜK KARDEŞLERİMİ GÖRÜNCE NUTKUM TUTULDU"



Konuşması sırasında sesi kısılan Yıldırım, “Yörük kardeşlerimi görünce nutkum tutuldu” diyerek espri yaptı. Yıldırım, Uğur Işılak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdiği müziğin sesinin kısılmasını isteyerek, “Müziğin önüne geçmek için bağırıyorum. Onun önüne geçemeyiz zaten. Ses tonunu biraz küçültelim, olur mu? Beni ‘Toy Beyi' seçtiniz. Bunun da bir sorumluluğu var. Buraya daha sık geleceğiz, daha sık buluşacağız. Kim kiminle yol yürürse yürüsün, endişeniz olmasın. Bu toprakların, bu bayrağın gerçek sahibi; aziz Türk milletidir” dedi.