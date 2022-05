Binali Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması: Dev bir ejderha gibi

06 Mayıs 2022 Cuma, 08:45

İktidara yakın Memur-Sen'in Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla düzenlendi.

İl Müftülük Konferans Salonu’ndaki buluşmada konuşan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, enflasyonla mücadeleye dair mesajlar verdi.

"İMKANLARIMIZ KISITLI"

Yıldırım, “Elbette uzun süreden beri gündemimizde olan 3600 ek gösterge olarak tanımlanan mesele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme ve inşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca bağlıyoruz. Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektörde işveren, işçi, çalışan tarafında olalım bu ülke bizim. Bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı ihtiyaçlarımız sınırsız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılayabilmek. Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması, tatmin olması sağlanmış olur" dedi.

"EN SIKINTILI MESELE"

Yıldırım, sözlerinin devamında da "Bazen ve çoğu kez mevzuatı vatandaşa uydurmak bazen de vatandaşı mevzuata uydurmaktan geçiyor. Bunlar iki halde de mümkündür. Vahim sonuçlar doğuracak durumlarda, adaletsizliğin baş göstereceği durumlarda mutlaka ve mutlaka vatandaşı mevzuata uydurmak gerekir. Ama vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, işlerini hızlandıracak, devlet dairesine olan güveni artıracak durumlarda mevzuatı vatandaşa uydurmak gibi bir görevimiz var. En sıkıntılı meseledir. Enflasyon insanların refahından, cebinden imkanlarını alan bir dev ejderha gibidir. Enflasyonla mücadele etmek esastır. Ama bunu zamana yayılması gerekir. Bugün dünyada birçok ülkenin bir numaralı sorunu olarak önüne enflasyonu koydu. Bunun için de ne yapıyorlar, düzenlemeler yapıyorlar, parasal politikalarda değişikliğe gidiyorlar. Bizimde, hükümetimizin de bir numaralı sorunu enflasyondur. Bizim amacımız enflasyon yüksek olsun da aradaki farkı her altı ayda bir alalım böyle bir mesele peşinde değiliz. Esas olan ülkenin genel ekonomik göstergelerinin her kesimi kapsayacak şekilde normalleşmesi ve yerli yerine oturması. Anormal geçen iki yıllık bir süreçten sonra elbette ki bunların yaşanacağını biz öngördük. Gerekli tedbirlerimizi de alıyoruz. Bundan sonrada almaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun eldeki imkanlar sonuna kadar kullanılarak enflasyonun doğurduğu mahrumiyetleri ve hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıları eldeki imkanlarla hafifletecek tedbirler Cumhurbaşkanımız ve kabinesi çalışıyor, kafa yoruyorlar. Her bakanlar kurulundan sonraki yeni tedbirler kamuoyuyla paylaşılıyor. Bundan sonrada bu ve buna benzer çalışmalar devam edecek" dedi.