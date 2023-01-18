Binali Yıldırım, trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te
AKP Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim'de Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez TBMM'ye gelerek grup toplantısına katıldı.
AKPGenel Başkan Vekili Yıldırım, 20 Ekim 2022’de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Türkiye'ye getirilen Yıldırım, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
AYLAR SONRA İLK KEZ
Binali Yıldırım, kazanın ardından ilk kez TBMM'ye gelerek, partisinin grup toplantısına katıldı.
Yıldırım, Meclis'te AKP'li milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı.
Vekillerin çiçek verip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelerek, toplantı salonuna yürüdü.
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