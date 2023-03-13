Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin '6284' talebini yalanladı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı'na katılmak için şart koştuğu 6284 sayılı kanuna ilişkin "Bu konuları hiç konuşmadık, nezaket ziyaretiydi" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:49
Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin '6284' talebini yalanladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ardından AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için şart koştuğu '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması taleiyle ilgili açıklama geldi.

Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ne, "sadece nezaket ziyareti" yaptıklarını belirterek, Yeniden Refah'ın ittifak için şart koştuğu 6284 sayılı Kanun ile ilgili de, "Bu konuları hiç konuşmadık" yorumunda bulundu.

DERYA YANIK: TARTIŞMAYA AÇILMASI DAHİ KABUL EDİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yaptığı açıklamada, "6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" demişti.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için içerisinde '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun'un kaldırılmasını da öngören şartlarını AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söyledi.


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