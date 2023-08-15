Binali Yıldırım'dan 'ama'lı itiraf: Yüksek enflasyon var fakat üreten karşılığını alıyor

Yayınlanma: 15.08.2023 - 20:03

Güncelleme: 15.08.2023 - 20:03

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Kepez İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. AKP Antalya milletvekilleri ve parti yönetiminin eşlik ettiği toplantıda Yıldırım, partililere seslendi.

Yıldırım, "Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu seçim öncesi neler oldu neler? Okyanus ötesinden, Avrupası'ndan, PKK'sından, FETÖ'sünden içeride 6-7'li masadan, herkes bir oldu. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmayacağız' dediler. Sonuç; hüsran, kimin için, onlar için. Çünkü millet söylenene değil; yapılana bakar. Nasıl 21 yıldır vesayet odaklarıyla, darbe heveslileriyle, toplumsal olayları kışkırtanlarla, dışarıdaki ve içerideki terör örgütleriyle iş birliği yapanlarla mücadele ettiysek; bugün de bunun karşılığını millet görmüştür. Millet, güven ve istikrardan yana karar vermiştir. Bu karar artık Türkiye'nin önünü açmıştır" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN GERÇEK GÜCÜ TARIM VE SANAYİ'

Yeni bir sürecin başladığına işaret eden Yıldırım, "O da yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerde hizmet ve gönül belediyeciliği; bizim işimizdir. Bunu bütün Türkiye'ye, 1994 seçimlerinde İstanbul'da gösteren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bugün Antalya'da 3 dönem büyük başarıyla görev yapan yol arkadaşımız Hakan Tütüncü, Menderes Türel. Ara sıra tabii ki değişiklikler oluyor ama o değişiklikler ile ne yazık ki Antalya, yerelde kaybeden oluyor. Antalya üreten, ürettiği ile ülke ekonomisine artı değer sağlayan çok önemli bir ilimiz. Çiftçilerimiz, seracılarımızı dinledim. Antalya'nın bir yılda ürettiği tarımsal girdiler 50 milyar dolar. Antalya'yı Erzincan'da, başka ilde sorsanız, 'Plajları, denizi var' derler. Halbuki Antalya'nın gerçek gücü tarım ve sanayidedir. Elbette turizm de var. Antalya üreten ve ürettiği ile diğer illere destek olan 10 ilimizden biridir. O yüzden Antalya'da genel hizmetlerle yerel hizmetlerin birbiriyle uyumlu olması çok önemlidir. Şimdi soruyorum; mart yerel seçimlerinde yeniden bir destan yazmaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilçelerini AK belediyecilikle, hizmet ve gönül belediyeciliği ile tekrar buluşturmaya var mısınız?" dedi.

'YEREL SEÇİMLER DAHA ZOR OLACAK'

Yerel seçimlerin daha zor olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bunu biliyoruz. Çünkü Antalyalılar hem merkez hem ilçeler ve gerekirse beldelerde 5 yıl süreyle dertlerinden en iyi anlayacak, iktidarın icraatlarıyla ters düşmeyecek, zaman kaybına meydan vermeyecek tercihleri elbette ki yapacak. Geçmişte onun başarılı örneklerini gördüler, yaşadılar. Şimdiki durumu da görüyorlar. İnşallah bu mukayese yapılacak ve ehil ellere, AK kadrolarına Antalya Büyükşehir ile ilçeleri teslim edilecek" dedi.

YILDIRIM DA ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI VERDİ

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bilmenizi istiyorum; yüksek enflasyon diye bir sorunumuz var, bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Ama ister tarım ister sanayide üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Erzincan, Sivas, Kars'a da gittim; her tarafta üretici memnun, çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor. Sabit gelirlinin yükünü de hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz.

'EKMEYE, BİÇMEYE DEVAM EDİN'

3 yıllık ekonomi programımız açıklandı ve enflasyonla mücadelede birinci konu olarak gündeme oturdu. Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür gerilemeye şahit olacağız. İnşallah enflasyonun tek haneli olduğu yıllar olacak. İnşallah öngörülmedik başka bir gelişme olmazsa bunu başaracağımıza inanıyoruz. Siz ekmeye biçmeye, üretmeye devam edin, inşallah bunun karşılığını alacaksınız."