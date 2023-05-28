Binali Yıldırım'dan seçim sonrası açıklama: 'Yüze vurur ifadesi...'
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından bir video paylaşım yaptı.
Yıldırım'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
"Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta."
Kemal Bey,— Binali Yıldırım (@BY) May 28, 2023
Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA ?? pic.twitter.com/BvsOqW4WXp
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