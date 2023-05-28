2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Binali Yıldırım'dan seçim sonrası açıklama: 'Yüze vurur ifadesi...'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:54
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından bir video paylaşım yaptı.

Yıldırım'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta."


Binali Yıldırım 2023 seçimleri

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