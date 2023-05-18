Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a yönelik çok konuşulacak ifadeler: Çok havaya girmemesi gerekir

Yayınlanma: 18.05.2023 - 23:55

Güncelleme: 19.05.2023 - 00:04

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs'taki kritik seçimleri değerlendiren Yıldırım, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı neden aradığını da açıkladı.

'OĞAN'IN MÜŞTERİSİ ÇOK'

Binali Yıldırım açıklamasında, ''Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem” dedi.

'OY PAZARLAMA' SUÇLAMASI

Binali Yıldırım şöyle devam etti “Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakı'yız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP'li Binali Yıldırım’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun stüdyoya geldiğini sandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 18, 2023

BAHÇELİ İSİM VERMEDEN ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajda isim vermeden Sinan Oğan'ı hedef almıştı. Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir" ifadesini kullandı.