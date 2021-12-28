Bingöl'de şeriatçılara operasyon: Polisle çatıştılar
Bingöl'de şeriatçı bir çevrenin 'kitabevi' olarak kullandığı belirtilen bir mekana polis ekipleri tarafından baskın düzenledi. Operasyon sırasında gergin anlar yaşandı.
Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan, şeriatçı gruplara yakın ve 'kitabevi' adı altında faaliyet gösteren mekana akşam saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi.
Kitabevinin mühürlenmesini isteyen polis ve zabıta ekiplerine karşı kitabevi önünde bekleyen bir grup arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü.
Odatv'nin haberine göre grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Polisin 'dağılın' uyarılarına karşı çıkan grup, tekbir getirerek polis ekiplerine karşılık verdi. Çıkan arbedede havaya ateş açan polis ekiplerinden 3 kişinin çatışma sırasında yaralandığı iddia edildi.
Bingöl Valiliği tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- HDP binasına saldırı
- Özer Sencar son anketi açıkladı