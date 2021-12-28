Bingöl'de şeriatçılara operasyon: Polisle çatıştılar

28 Aralık 2021 Salı, 09:55

Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan, şeriatçı gruplara yakın ve 'kitabevi' adı altında faaliyet gösteren mekana akşam saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi.





Kitabevinin mühürlenmesini isteyen polis ve zabıta ekiplerine karşı kitabevi önünde bekleyen bir grup arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü.

Odatv'nin haberine göre grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Polisin 'dağılın' uyarılarına karşı çıkan grup, tekbir getirerek polis ekiplerine karşılık verdi. Çıkan arbedede havaya ateş açan polis ekiplerinden 3 kişinin çatışma sırasında yaralandığı iddia edildi.

Bingöl Valiliği tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.