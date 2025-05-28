Binlerce yurttaş İmamoğlu için Esenler’de! Özgür Özel kürsüde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 19 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor.

Söz konusu mitingin yedincisi Esenler oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sosyal medya hesabında, “Biz ne korkuya boyun eğeriz, ne birbirimizin elini bırakırız! Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız! Esenler’de buluşuyoruz!” diyerek mitinge çağrı yapmıştı.

Binlerce yurttaş Esenler'de İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu'na ve tutuklu belediye yöneticilerine destek olmak için toplanmaya başladı.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, miting öncesi yaptığı açıklamada "Verilen mesaj çok açık. Millet sandığı bir an önce istiyor. Hala iddianame yok. Bugün sayın İmamoğlu ve meclis üyelerimiz ile görüştüm. İddianame ve kanıtlar yok. Sadece savcılık marifetiyle tanıklara gerçek olmayan iddiaların altına imza atmaları isteniyor. Bu sayede serbest kalacakları inandırılmak isteniyor. Hani büyük dosya vardı? Her hafta operasyon yapıyorsunuz. Artık iş zıvanadan çıkmış durumda. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Bunun sonuçlarını milletimiz ödüyor. Pahalılıkla, yoksullukla ödüyor. Bir kilo kiraz kaç para? Emekli maaşı ile bir insan geçinebiliyor mu? Asgari ücret geçinmek mümkün mü?" dedi.

MİTİNGE DE 'İMAMOĞLU' SANSÜRÜ

Miting alanına İmamoğlu logolu bayrakları ve posterlerin alınmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in söz konusu bölgeye gittiği bildirildi. CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı pankartlar daha sonra miting alanına alındı.

"HER GÜN BU POSTERLERLE METROBÜS DURAKLARINDA OLACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmada "(İmamoğlu pankartını göstererek) Bu pankartlara engel olmak istediler. İlçe binalarımızdan Ekrem Başkanın afişlerini indirmek istediler. Onu susturmaya çalıştılar. Şimdi de görüşmemize engel oluyorlar. İstanbul'da her gün posterlerle 17 ile 19 arası bütün meydanlarda, metrobüs duraklarında olacağız. Erken seçim sandığı milletin önüne gelene kadar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU: YAKINDA KENDİNE OY VERMEYEN HERKESİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ İLAN EDECEK

Çelik konuşmasının ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını aktarıyor:

"Bize kimse diz çöktüremez. Bizi ancak adaletsizlik yıkar. Ama maalesef devletin temeli, ortak hayatımızın en yüce değeri olması gereken adalet, bugün bir şahsın, Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırısı altında. Kendisini ekonomist ilan eden Erdoğan’ın ekonomide yarattığı adaletsizlikler, milletin belini büküyor. Kendisini savcı ilan eden Erdoğan’ın yargı eliyle yol açtığı adaletsizlikler birliğimizi, kardeşliğimizi zedeliyor, devlete güveni sarsıyor. Oysa vatandaşı dinlese doğru yolu bulur, kendisini sevenleri bile utandıran işler yapmazdı. ‘Devlet turpla, şalgamla değil, adaletle, hukukla yönetilir’ diyen değerli çiftçi abimize kulak verse yeterdi. Erdoğan, o günden bu yana ‘turp’ diyemez oldu ama hukuku çiğnemeye devam ediyor.

“ŞİMDİ DE AHTAPOT MASALI UYDURDU”

Şimdi de ahtapot masalı uydurdu. Yakında, kendisine oy vermeyen herkesi bir suç örgütünün üyesi ilan edecek. Ben, 11 yıldır belediye başkanı olarak göz önünde, idari makamların incelemesi, teftişi altındayım. 15,5 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı olarak karşına çıktığım gün mü suç örgütü lideri olduğumu anladın? Masal anlatmayı bırak Erdoğan. Madem biz ülkeyi ahtapot gibi sarmış bir suç örgütüymüşüz, madem ortada iddianame bile yokken sen bu durumu biliyorsun, ver elindeki bilgileri savcılığa, bir an önce yazdır iddianameyi. İddianame derhal yazılsın, ortada ahtapot mu var, yoksa sen koltuk kaybetme kâbusu mu görüyorsun, millet anlasın. ‘İddianame geciktirilsin, yargılama hemen başlamasın’ diye mi bu turp ve ahtapot masalları? İddianame ortaya çıkarsa, foyan dökülür diye mi korkuyorsun?

“GÖRÜNTÜMÜ BİLE YASAKLAMAYA KALKANLAR…”

Sevgili hemşerilerim; 30 yıllık diplomamı, bir gecede, yetkisiz kurul kararıyla iptal ettirenler; daha iddianame bile yokken bizi suçlu ilan edenler; sosyal medyada beni engelleyenler; sesimi, görüntümü bile yasaklamaya kalkanlar; bana hapishanede görüş yasağı uygulayanlar vicdandan, adaletten nasibini almamış bir avuç insandır. Bu tavırlarıyla milletimizi kutuplaştırmaya, husumet tohumları ekmeye çalışıyorlar. O bir avuç insanı seçimde evlerine göndereceğiz, birlik ve kardeşliğimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Çünkü biz, o bir avuç insanın aklının almayacağı kadar yüce gönüllü, yürekten birbirine bağlı bir milletiz. Hastalığı yenerek hepimizi mutlu eden, içimizi ısıtan sevgili Ali Asaf yavrumuzun yüzü gülsün diye seferber olan vatandaşlarımızı hiçbir partinin, hiçbir ideolojinin sınırlarına hapsedemezsiniz. Onlar, bir an bile tereddüt etmeden iyiliğin, güzelliğin, insanlığın peşinden gidenlerdir.

“UĞRADIĞIMIZ BÜTÜN HAKSIZLIKLARA RAĞMEN…”

Biz, böyle bir milletiz. Kim hangi partili, kim hangi kökenden, kim neye inanıyor diye dönüp bakmadan, amasız fakatsız birlik olmanın değerini, güzelliğini çok iyi biliriz. Birbirimiz için seferber olmayı çok iyi biliriz. Siyaset; işte bu birlik, bu kardeşlik duygusu daim olsun, hep daha güçlensin diye yapılmalıdır. Çektirilen bütün eziyetlere, uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen, biz siyaseti herkesin iyiliği için yapmaya devam edeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

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