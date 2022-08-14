Sanatçı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı
Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından katledilen sanatçı Bergen, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Bergen'in Mersin'deki mezarına gelen yurttaşlar, ünlü sanatçı için dua okudu, kabrine çiçek bıraktı.
Şarkıcı Bergen için ölümünün 33. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi. Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, ağabeyi Mehmet Sarılmışer, yakınları ve farklı illerden gelen hayranları katıldı.
Kuran tilavetinin ardından dua okunan etkinlikte, şarkıcının mezarına çiçek bırakıldı.
"BAZI SANATÇILAR ÖLDÜKTEN SONRA DA UNUTULMUYOR"
Adana'dan gelen ziyaretçi Yunus Koçak, anma programına her yıl katıldığını belirterek, "Bazı sanatçılar var ki öldükten sonra da unutulmuyor. Bergen de bunlardan biri. Hala şarkıları radyolarda çalıyor" dedi.
Programa Kayseri'den katılan Buse Altuntaş da 4 yıldır şarkılarını dinlediği sanatçının mezarını sulayıp, dua ettiğini söyledi.
Rabia Yılmaz da Bergen'in adının yaşatılmasına destek olmak için mezara geldiğini kaydetti.
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