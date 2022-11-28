Bir araya gelen 6 liderden yeni paylaşımlar: Kararlıyız!
6 muhalefet partisinin lideri, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 siyasi parti genel başkanı, görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarınca oluşturulan altılı masa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Ankara'da 9'uncu kez toplandı.
Görüşme sonrası ortak açıklama yapan liderler, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesinin demokrasi ile taçlandırıldığı bir sistemi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Gültekin Uysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #ŞimdiDemokrasiZamanı
Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesinin demokrasi ile taçlandırıldığı bir sistemi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın @DpGultekinUysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #ŞimdiDemokrasiZamanı pic.twitter.com/rA5AHIaVkB— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 28, 2022
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
Milletimizin refaha kavuştuğu; özgür, demokratik ve adil bir Türkiye’yi inşa etmek adına gerçekleştirdiğimiz bu değerli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.
Milletimizin refaha kavuştuğu; özgür, demokratik ve adil bir Türkiye’yi inşa etmek adına gerçekleştirdiğimiz bu değerli toplantı için;— Meral Akşener (@meral_aksener) November 28, 2022
Başta ev sahibi Sayın @DpGultekinUysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/kzUStCClTc
Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan:
Altı siyasi partinin ortak çalışmaları ile iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz toplantımız sona erdi. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Gültekin Uysal başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.
Altı siyasi partinin ortak çalışmaları ile iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz toplantımız sona erdi.— Ali Babacan (@alibabacan) November 28, 2022
Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @DpGultekinUysal başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/e36ueOLV5O
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Anayasa değişikliği önerilerimizi açıkladık, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugünkü toplantımıza ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal başta olmak üzere tüm liderlere teşekkür ediyorum.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Anayasa değişikliği önerilerimizi açıkladık, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 28, 2022
Bugünkü toplantımıza ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal başta olmak üzere tüm liderlere teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/uQUmB8Q5eB
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:
Kararlıyız! Tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuştuğu Türkiye’yi inşa edeceğiz. Başta ev sahibi Gültekin Uysal Bey olmak üzere değerli Genel Başkanlara teşekkür ediyor, aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Kararlıyız! Tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuştuğu Türkiye’yi inşa edeceğiz.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 28, 2022
Başta ev sahibi @DpGultekinUysal Bey olmak üzere değerli Genel Başkanlara teşekkür ediyor, aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/d6BIJhRU5c
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:
Yarının Türkiye’sinde katılımcı yasama,hesap verebilir yürütme,bağımsız ve tarafsız yargı gücü ile demokratik bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyan GPS Anayasa Değişikliği Önerimizin sunumu ile bugün 9. defa Altı Siyasi Parti Genel Başkanı olarak bir araya geldik. Yarının Türkiyesi için Yeni bir Siyaset Kültüründe uzlaşan, bu uğurda azim ve kararlılığını ortaya koyan ve bugün Genel Merkezimizde misafir ettiğimiz liderlere teşekkür ediyorum.
Yarının Türkiye’sinde katılımcı yasama,hesap verebilir yürütme,bağımsız ve tarafsız yargı gücü ile demokratik bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyan GPS Anayasa Değişikliği Önerimizin sunumu ile bugün 9.defa Altı Siyasi Parti Genel Başkanı olarak bir araya geldik. pic.twitter.com/aumW34T0sy— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) November 28, 2022
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