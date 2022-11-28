Altılı masadan tanıtım filmi: 'Şimdi demokrasi zamanı'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:11

Altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı’nı bugün Ankara’da “Şimdi Demokrasi Zamanı” sloganıyla yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, anayasa taslağını açıkladı.

"BİZ HEP BİRİZ AMA BİR KİŞİ DEĞİLİZ"

Anayasa değişikliği önerisi açıklamalarından önce “Şimdi Demokrasi Zamanı” sloganıyla yayınlanan tanıtım filminde “Biz Türkiye’yiz”, “Biz İyi Biliriz Devlet Ayrı, İktidar Ayrıdır”, “Kişileri Değil Hukuku Baş Üstünde Tutarız”, “Bir Kişinin Yanlışının Yükünü Hepimiz Çekemeyiz”, “Biz Hep Biriz Ama Asla Bir Kişi Değiliz” mesajları verildi.

Tanıtım filminin ardından açıklanan Altılı masanın anayasa değişiklik önerisine göre; seçim barajı yüzde 3’e düşecek; Cumhurbaşkanı, milletlerarası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek; Cumhurbaşkanın kanunları veto etme yetkisine son verilecek; Cumhurbaşkanları bir dönem ve 7 yıl için seçilebilecek; seçilen Cumhurbaşkanı partisiyle ilişkisini kesecek; Başbakan ve bakanlar TBMM’ye karşı sorumlu olacak; siyasi partiler hakkında Yargıtay cumhuriyet başsavcısının kapatma davası açabilmesi, TBMM’nin iznine bağlanacak.