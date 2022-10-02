Bir araya gelen 6 liderden yeni paylaşımlar: 'Ortak adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak'

02 Ekim 2022 Pazar, 21:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Liderler Buluşması'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapan liderler, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

"ORTAK ADAYIMIZ TÜRKİYE’NİN 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:“Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyet’imiz demokrasi ile taçlanacak!”

Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7vKDDbt8Xa — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 2, 2022

"ZENGİN, MUTLU VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN İNŞASI İÇİN..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için; Başta ev sahibi Sayın @kilicdarogluk olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için;



Başta ev sahibi Sayın @kilicdarogluk olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/OfBQ6H9hyj — Meral Akşener (@meral_aksener) October 2, 2022

"DEĞERLİ GENEL BAŞKANLARLA YARININ TÜRKİYE'Sİ ADINA ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:Bugün değerli genel başkanlarla Yarının Türkiyesi adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @kilicdaroglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün değerli genel başkanlarla Yarının Türkiyesi adına önemli kararlar aldık.



Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @kilicdarogluk başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/O4iC1Q7Qxx — Ali Babacan (@alibabacan) October 2, 2022

"SÖZ VERİYORUZ, TÜRKİYE RAHAT NEFES ALACAK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk ile değerli katkıları için tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum. #BizKazanacağız

Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak.



Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk ile değerli katkıları için tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum. #BizKazanacağız pic.twitter.com/R1rgFC1xDs — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 2, 2022

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ VE İNŞA SÜRECİ İÇİN KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz! Sn. @kilicdarogluk başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.



Milletimiz müsterih olsun.

Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz!



Sn. @kilicdarogluk başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/NDJQnWqKQw — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 2, 2022

"DEMOKRASİNİN HAKİM OLDUĞU BİR TÜRKİYE’Yİ KURMAYA KARARLIYIZ"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:“Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, ‘eşit vatandaşlık hukuku’nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla biz kazanacağız. Milletimizi 20 yıllık kronikleşmiş sorunlarından kurtarmak ve yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek iradesiyle ikinci turuna başladığımız toplantıların ilkinde, öncelikle ev sahipliği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm liderlere teşekkür ediyorum.”