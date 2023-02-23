Bir bina daha göçtü, yurttaş isyan etti: "Bizim binada da kirişlere ve kolonlara zarar verdiler"

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:55

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 20:10

Kahramanmaraş’ta art arda gerçekleşen depremlerle beraber çürük binaların yanında insan canını hiçe sayan ihmalkarlıklar da ortaya çıkıyor.

AKP’li ünlü iş insanı Sami Kervancıoğlu’nun sahibi olduğu Kervan Pastanesi’nin alt katında bulunduğu Ezgi Apartmanı’nın müteahhidi ve bölgedeki sakinler, pastane sahiplerinin binanın yapısını bozan tadilat çalışmalarında bulunduğunu ve binanın bu sebeple yıkıldığını belirtmişti.

Yine Kahramanmaraş’ta bulunan ve depremde çöken Doğruluk Apartmanı’nında oturan bir bina sakini de oturduğu yapının Kervan Pastanesi’nin usulsüz müdahaleleri nedeniyle çöktüğünü ifade etti.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen kişi şu sözleri söyledi:

"Oturduğum Doğruluk Apartmanı’nın altında Kervan Pastanesi’nin iş yeri vardı. Bu arkadaşlar siyaseten çok güçlü. Geçen sene binanın alt katında tadilata başladılar. Yapılan çalışmalardan ne oturabiliyorduk ne de kendi sesimizi duyabiliyorduk. Biz kendileriyle iletişime geçince ‘zararınızı karşılarız’ dediler. Daha sonra yasal olarak birçok kuruma şikâyette bulunduk ama sonuç alamadık. Cimer’den geri dönüş mesajı bile gelmedi.’’

''KİRİŞLERE, KOLONLARA ZARAR VERİLDİ''

Depremde çöken Doğruluk Apartmanı'nda oturan bina sakini, açıklamalarına şöyle devam etti:

‘’Apartmana ait olan bodrum katında bulunan kapıcı dairesi, sığınağı ve kazan dairesinin duvarlarını kırarak kendi dükkânlarına katmakla birlikte apartmana ait kalorifer kazanını, hidroforu ve apartmana ait eşyaları apartman yönetiminin bilgisi dışında sattılar. Yapılan tadilatta apartmanın statiğini bozacak şekilde tabla kırımı yapıldı. Tabla kırımı esnasında yaptığı merdiven ve balkonla apartmanın kirişlerine ve kolonlarına zarar verdiler.’’

''BU İNSANLAR ÇOK GÜÇLÜ, GÜCÜMÜZ YETMEZ''

Yapılan usulsüzler nedeniyle büyük maddi ve manevi kayba uğradığını belirten yurttaş, "Bu insanlar çok güçlü, bizim vatandaş olarak onlara gücümüz yetmez. Bina 7 katlıydı; depremle bodrum kat, zemin kat, birinci ve ikinci kat çöktü. Bu yapılan işlemlerle alakalı olarak Kervan Pastanesi’nin tadilat izni olup olmadığını bilmemekle birlikte yaptığımız şikâyet dilekçelerinden sonra gereğinin yapılıp yapılmadığını da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

İŞTE O ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Bina sakinleri tarafından Kervan Pastanesi'nin binada yaptığı işlemlerin belediyeye şikayet edildiği belgede şu ifadeler geçti:

‘’Trabzon Cad. Doğruluk Apartmanı altında hizmet veren Kervan Pastanesi çarşı şubesinde ikamet edilen yapının arka sokağa bakan kısmında İmar Kanunu’na uygun olmayan balkon ve yapı inşa edilmektedir. Belediye imar mevzuatına ve imar şartlarına uygun değildir.

İlgili yapının imar izinlerinin, ruhsatının, projeye ve ruhsatına uygun inşa edilip, edilmediğinin, yapım gereğine uygun kullanıp kullanılmadığının incelenmesine, belediyenizde resen işleme konacakbelediye görev alanına giren denetimlerin de ayrıca yapılmasına ve karşılaşılacak tüm hatalı/uygunsuz yapılaşmanın ya da kullanımın durdurulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.’’