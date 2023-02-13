Flaş iddia: Hatay'da yaptığı binalar enkaza döndü: Özburak İnşaat'ın sahipleri ailesiyle kaçtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır yıkıma uğrayan kentlerden Hatay'da, yaptığı birçok bina yıkılan Özburak İnşaat’ın sahibi Hikmet Günsay’ın da ailesiyle birlikte kaçtığı iddia edildi.

Kardelen İnce
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:03
Flaş iddia: Hatay'da yaptığı binalar enkaza döndü: Özburak İnşaat'ın sahipleri ailesiyle kaçtı
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Antakya’da inşa ettiği konutları “En iyi teknoloji, en iyi malzeme” reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'a ait (teyit edilen orana göre) binaların yüzde 25'i yerle bir oldu. Hikmet Günsay’a yakın kaynaklar, Günsay’ın kaçmaya çalıştığını fakat hâlâ Türkiye'de olabileceği bilgisini paylaştı.

Müteahhit Hikmet Günsay’ın telefonuna ulaşılamazken, aile fertleri N.G., B.G. ve B.G.’nin telefonlarını da kapattığı anlaşıldı. Ailenin Silivri’de villa kiraladığı iddia edildi. Söz konusu villanın sahibi "Bizi aramayın" diyerek telefonu kapattı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün derlediği bilgilere göre, ilkokul mezunu Hikmet Günsay'ın yaptığı binaların tümü 2010'dan sonra inşa edilirken; Günsay, 1. derece deprem bölgesindeki dev binaları "Yaşlanılacak konut" sloganıyla pazarladı.

Şu anda bilinene göre, Özburak İnşaat'ın binalarından Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City Sitesi'nden bir blok, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Ayla Uçar Apartmanı depremde yıkıldı. 


deprem müteahhit hikmet günsay

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