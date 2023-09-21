Bir dönemin AKP'lisi ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan AKP yöneticilerine: Sizin şahsiyetleriniz yok mu?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 19:02

Güncelleme: 21.09.2023 - 19:27

LBGTİ+ bireylere karşı gerçekleştirilen ve ayrımcı içeriği nedeniyle eleştirilen Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş'ü yetersiz bulan Demircan iktidarın gerekli adımları atmadığını iddia etti. Demircan faiz konusunda da iktidara eleştirilerde bulundu.

Eleştirilerinde bununla da sınırlı kalmayan Demircan AKP yöneticilerine de ‘şahsiyetiniz yok mu’ sözleriyle yüklenerek “Ey Ak Parti yönetimi ve milletvekilleri! Sizin bağımsız şahsiyetleriniz yok mu? Göreviniz, Recep Tayyip kardeşimiz işaret ettiğinde parmak kaldırmak mı?” ifadelerini kullandı.

SERT SÖZLER

“Müslüman olarak İslam’ın, ortak aklın ve bilimin verileri ışığında eylem yapmak ve önlem almak/aldırmak göreviniz yok mu?” diye yazan Demircan şu ifadeleri kullandı:

Allah’ın huzurunda kendi derdine düşecek olan Recep Tayyip kardeşimiz mi sizi kurtaracak? Gerçi aranızda kalbinde maraz olanlar da var ya…

Şeytan İmparatorluğu faiz ve eşcinsellikle devrede…

Ekonomiyi birilerine havale ettik. Hiç olmazsa bu konuyu olsun muhterem Hayrettin Karaman hocamıza havale etsek de eleştirel ilgisini sağlasak. Çünkü uyarıda yalnız kaldık ve baş tacı edilecek yerde yerilir olduk.

DEMİRCAN'IN KİMLİĞİ

Demircan son yıllarda AKP'ye muhalif kimliği ile biliniyor. Erdoğan'ı da eleştiren Demircan 24 Haziran 2018 tarihli seçimler öncesinde yazdığı bir yazıda "Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim. Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim. Ama artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Demircan 14 Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından yazdığı bir yazıdaysa şu ifadeleri kullanmıştı

Recep Tayyip Erdoğan ruhu İslam ile bağlantılı Kasımpaşa’lı bir halk çocuğudur. Ama yasal olarak da, fiili olarak da demokratikleştirdiği laikliğe bağlı adamdır. Kaldı ki böyle de olmak zorunda.

Onun son seçim dahil yirmi bir yıldır bütün seçimleri kazanmasının sebebi, halkımızın inançları ve tarihi ile barışık olmasıdır. Son iki yüz yıllık tarihimizin en büyük atılımlarına ve teknolojik hamlelerine öncülük yapabilmiş olmasıdır. Hataları olmakla birlikte Allah’ın lütfuyla dünya liderlerinden biri olabilmesidir. İslam açısından bakıldığında Muhterem Erdoğan’ın eleştirdiğimiz birçok yönü var.

Olması da doğal. Sonuçta laik düzenin insanı. Yürürlükteki Anayasal düzene gereğinden fazla yaklaştığı için de son seçimde halkımız ciddi bir uyarı da yapmış durumda.