Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan nereli, kaç çocuğu var?

16 Aralık 2022 Cuma, 11:45

Ali Rıza Demircan, "anlatma" şarkısına çektiği klip nedeniyle Hülya Avşar ile ilgili "azgın bir dişi" ifadesini kullandı.



ALİ RIZA DEMİRCAN KİMDİR?



Ali Rıza Demircan, 1945 yılında Kasımpaşa. İlkokulu dışarıdan bitirdi. 13 yaşında Kur’an hafızı oldu. 13-18 yaşları arasında özel olarak Arapça, tefsir ve hadis eğitimi gördü. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni 1969 yılında dışarıdan bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 1976-1978 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim merkezinde tamamladı. 12 yıl Süleymaniye Camii'nde vaizlik görevinde bulundu.

Dokuz çocuğu ve 11 torunu vardır. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın babasıdır.

ALİ RIZA DEMİRCAN'IN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALARI

"İslâm’a Göre Cinsel Hayat" adlı eseri ile tanınan Ali Rıza Demircan zaman zaman yaptığı çıkışlar ile ülke gündemine oturdu.

İşte Ali Rıza Demircan'ın açıklamalarından bazıları:

2015 yılında TRT'de Pelin Çift'e konuk olan Ali Rıza Demircan'ın ‘İleri derecede oral ilişki haramdır’ sözleri o dönem tartışma yaratmıştı.

Demircan'ın 2020 yılında verdiği bir röportajda 'İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözleri tepki çemişti " Demircan "Batı ürünü olan İstanbul Sözleşmesi cebre dayanmadıkça geleneksel ve modern tüm uygulamaları yani haramları ve zararları doğal gören bir sözleşme. Zinacıyı, eşcinseli, lezbiyeni, kadın bedeninden para kazanını koruyor ve onaylıyor. Bir tür hayvanî yaşama onay da diyebiliriz. Bizim toplumuzda daha çok şiddet üretiyor ama çare üretmiyor. Şiddeti engelleyecek hiçbir manevi müeyyidesi yok, vicdanı da yok. Erkek kadın, kadın erkek için bir değer ifade etmiyor. Her şeyi meşrulaştıran Batı şiddeti de engelleyemiyor. açıklamasını yapmıştı.

2020 yılında katıldığı bir programda Demircan, koronavirüsü gibi diğer salgın hastalıkların nedenini evlilik dışı ilişkiye ve eşcinselliğe bağlamıştı. Demircan'ın "Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” ifadelerini kullanmış, programı izleyen birçok yurttaş Demircan'a sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

2021 yılında kendisine ait internet sitesinde kaleme aldığı "İslam yalnızca FETÖ'yü mü ret etmektedir" başlıklı yazısında, "Kuran ve sünnet çizigisinden bakıldığında laik düzenin FETÖ ve FETÖ gibiler arasında benzerlik olduğunu "öne sürüp "Eğer biz Fetö ve benzerleri gibi sahısları putlaştıran sözde tasavvufi yapılarla ve laik düzenle gerçek İslam’ı dışlamaya devam edersek problemlerimizi çözemeyiz" dedi.

Laikliği "çıkmaz yol" diye niteleyen Demircan, konuyla ilgili "yeni anayasa" tartışmalarına değinip "İslam’ı tercih etmenin hukuki altyapısını oluşturulması" çağrısında bulunmuştu.

2022 yılının Nisan ayında Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığından şikayet edenlere "Oh olsun size!" diye seslenmişti.

Ali Rıza Demircan son olarak Youtube kanalı üzerinden paylaştığı sohbet videosunda, Türkiye'deki porno film izlenme oranlarının yüksekliğinden şikâyet etti. İzlenme rakamlarını Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili birimlerinin resmi aktarımlarına dayanarak ifade ettiğini belirten Demircan, "Türkiye'de her gün değil her saat değil her 1 dakikada 2 milyon tıklama yapılıyor. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerin başında dindarlığıyla mütemayiz olan Konya gelmektedir" dedi. Demircan durumu "Facia üstüne facia" diyerek niteledi.

ALİ RIZA DEMİRCAN'IN KİTAPLARI:

1. Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı

2. İslâmî Kimliğimizi Korumak

3. Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri

4. İslâm’a Göre Cinsel Hayat

5. İslâm’ın Işığında Haklar, Hürriyetler, Vazîfeler

6. Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır

7. Söyleşiler

8. Kur’ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı

9. Kur’ân ve Sünnet Işığında Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

10. Namaza Çağrı