İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı protesto: Miting, kamu spotu ve artan propagandaya rağmen sönük geçti

Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 17.09.2023 - 19:27

Büyük Aile Platformunun çağrısıyla düzenlenen LGBTİ’leri hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingi "Çocuklarımız için, ailemiz için, insanlık için" şiarıyla Saraçhane Parkı'nda yapıldı. Miting sonrası Beyazıt Meydanına “sessiz” yürüyüş gerçekleştirildi. Program öncesinde alandaki ekranlardan cinsiyet uyum sürecinde zorluk yaşamış insanların konuştuğu videolar defalarca gösterildi. Alana ay yıldız desenli şapka, tişört ve kumanyaların yer aldığı stantlar kuruldu.

KATILIM DAHA AZ OLDU

Evrensel'de yer alan habere göre, Mitinge nefret içerikli kamu spotu ve iktidar yanlısı medya aracılığıyla yoğun çağrı yapılmasına rağmen bir önceki mitinge kıyasla daha az katılım oldu. Mitinge gelenler yoğunluklu olarak çocuklarıyla katıldılar. Çoğu katılımcı kumanyalardan aldı, aileler ve kalabalık gruplar kumanyalarla beraber gölgede oturdu. Sahneden gölgedeki katılımcıların sahne önüne gelmesi yönünde çağrı yapıldı.

"LGBT propagandası yasaklansın", "Cinsiyetsiz toplum projesine dur de", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Dünya görüşlerimiz ayrı, derdimiz aynı: aileyi korumak", "Sosyokültürel teröre dur de" yazılı dövizlerin yanı sıra çokça bayrak ve ayyıldızlı balon dağıtıldı.

Program başında sunucu "Kuvay-i Milliye ruhuyla bedenleri ve ruhlari savunmaya geldik. Marjinal kimlikli vatandaşları hedef almadan, ötekilestirmeden sadece bu çirkin propagandanin karşısında durmak ve sessiz yürüyüşümüzde sesimizi tüm dünyaya duyurmak için bir aradayız" dedi.

Sahne konuşmaları organizasyon komitesi adına Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’in, Saraçhane'ye gelenleri selamlamasıyla başladı. Sahneden yapılan konuşmalarda “on binlerce kişi buradayız” vurgusu ısrarla yapılsa da toplanan kitle on binlere ulaşmadı, katılım geçtiğimiz yılın çok daha altında kaldı.

Cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan Vladimir Putin'in danışmanı Alexander Dugin’den de mesaj videosu sahneden yayınlandı. Yapılan konuşma aralarında “Marjinal cinsel kimlikli vatandaşları hedef almıyoruz, ama bunun aktivizmi yapılamaz” vurgusu sıklıkla yapıldı. Yapılan konuşmalarda, “LGBT propagandasına karşı çıkan uzmanların ünvanların elinden alınmaması” söylendi, TBMM’ye ve milletvekillerine de seslenildi, “LGBT propagandası yapılmasının ve LGBT örgütlerinin yasaklanması çağrısında bulunuldu. Meslek odalarında kurulan LGBTİ komisyonları, üniversitelerdeki LGBTİ toplulukları yapılan konuşma ile hedef gösterildi.

Akit, İstanbul Üniversitesi ve çeşitli diğer kuruluşlardan 11 uzmanı, cinsiyet uyum süreci üzerine yaptıkları bir araştırma kapsamında hedefe koymuştu. Bu araştırma, "Büyük Aile Buluşması"nda da sahneden yeniden öne çıkarıldı.

Medya alanına dair de pek çok vurgu konuşmalarda yer aldı. “Çocuklarınızın neler izlediğine dikkat edin” ifadeleri çokça kullanıldı.

Oyuncu Burak Aktemer, yaptığı konuşmada "Toplumun önüne rol model olarak koyulan bazı oyuncuların kendi sosyal hayatında verdiği görüntüler bambaşka şeylerin işaretçisi. Bu ne kadar eril gelse de kadın kadındır, erkek erkektir. Bu tartışmaya açık değildir", Recep Demirkaynak, “Hoşgörü her şeyi hoş görmeye denmez, Ben LGBTİ’ye karşıyım, faşistsiz, gericisiniz diyorlar. ‘LGBTİ vardır, haktır’ diyenler, gericiliğin daniskasıdır. ‘Bunu kabul edeceksiniz’ diyenler, faşistin önde gidenisin.” ifadelerini kullandı.

BEYAZIT'A YÜRÜYÜŞE İZİN

Sahne konuşmalarının ardından "Sessiz Yürüyüş" için kortej oluşturuldu. Kitle Beyazıt Meydanına doğru "Çocuklarımız için, ailemiz için, insanlık için" pankartının arkasında bayraklar ve dövizlerle yürüyüşe başladı. Yürüyüş başlamadan önce sahneden 'sağduyulu olma' uyarısı geçildi.