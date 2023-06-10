Bir ekran yüzü daha Habertürk'ten ayrıldı!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:10

Güncelleme: 10.06.2023 - 17:10

Siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı belirtilen Habertürk‘te veda kervanına Serap Belet de katıldı.

MedyaRadar’ın haberine göre Fatih Altaylı, Kürşad Oğuz ve Kübra Par’ın ardından bir başka ekran yüzü Serap Belet de Habertürk’le yolları ayırdı. Ayrılık öncesi izne çıkan Serap Belet’in yeni adresi ise henüz bilinmiyor.