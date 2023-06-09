'Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu' iddiası
Habertürk ile yollarını ayıran gazeteci Kübra Par, veda yazısıyla yaklaşık 11 yıl çalıştığı kuruma veda etmişti. Son olarak Par'ın yeni adresinin de netleştiği iddia edildi.
Seçimlerin ardından siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı iddia edilen Habertürk’te bir ayrılık haberi daha geldi. Fatih Altaylı ve program koordinatörü Kürşad Oğuz’dan sonra Gazeteci Kübra Par da kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.
Gazeteci Par, internet sitesinde de günlük köşe yazıları kaleme alıyordu.
Sitede son köşe yazısı yayımlayan Par, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık mesajını paylaştı:
“11 yıl boyunca Habertürk’te çalışmak harika bir deneyimdi. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek, başka bir kanaldan gelen teklifi kabul ettim. Başta Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere tüm Habertürk ailesine teşekkür ederim.”
İDDİA: YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Par, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başka bir kanaldan teklif aldığını söylemişti.
Medyaradar’da yer alan habere göre; Kübra Par, tv100 ile devam edecek.
İş insanı Necat Gülseven’in sahibi olduğu 3N Medya’nın haber kanalı tv100’le anlaşan Par’ın hazırlayacağı programlar ve ne zaman yayımlanacağı ilerleyen günlerde belli olacak.
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