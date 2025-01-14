Bir oğlu anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da "cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı
Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüştü. Şener’in diğer oğlu Şamil Şener de ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklandı.
Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü.
Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şener daha sonra tutuklanmıştı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açılmıştı.
Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Şamil Şener de dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden aracıyla geçerken iddiaya göre camı açıp hakaretler yağdırdı.
TUTUKLANDI
Bu sırada Saray yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, gözaltına alındıktan sonra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan Şener, buradan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Şamil Şener, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!