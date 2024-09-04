Anneannesini öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında kamu davası

Anneannesini öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:57
Anneannesini öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında kamu davası
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme”, “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak’ta ikamet ettikleri evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner’i tabancayla rehin almıştı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.


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